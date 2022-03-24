Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
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Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

24.03.2022 12:54
Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Manisa'da 2019-2020 yılları "Afet Hazırlık Yılı" 2021 yılı ise "Afet Eğitim yılı" kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Manisa'da 2019-2020 yılları "Afet Hazırlık Yılı" 2021 yılı ise "Afet Eğitim yılı" kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde AFAD Başkanlığı tarafından 2019-2020 yılları "Afet Hazırlık Yılı" 2021 yılı ise "Afet Eğitim yılı" kapsamında deprem tatbikatı düzenlendi. Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği gerçekleşen deprem sonrası enkazdan vatandaşlar kurtarıldı. İl AFAD Merkezi koordinesinde Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından AKUT, ANDA, MAT'dan oluşan toplamda 100 kişilik ekiple yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda; 12 vatandaş hayatını kaybederken 29'u ağır ve 119'u hafif yaralı olmak üzere, toplam 148 vatandaş yaralandı. Öte yandan tatbikatta depremden etkilenen 364 vatandaş da ayakta tedavi edildi.

Ayrıca depremin meydana geldiği ilk andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezine yaklaşık günlük bin 200 çağrı geldi ve ilgili birimlere iletildi.

Öte yandan Afet Barınma Grubu tarafından; depremin ilk anından itibaren afetzedelerin geçici barınmalarının sağlanması için çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesinde 583 afetzede, Saruhanlı ilçesinde 197 afetzede olmak üzere toplam 780 afetzede kamu sosyal tesislerinde barındırıldı.

Aynı zamanda Yunusemre ilçesinde kurulumu yapılan çadır kentte 760 afetzede ve Şehzadeler ilçesinde kurulumu yapılan çadır kentte 641 afetzede olmak üzere toplam bin 401 afetzedenin geçici barınma ihtiyacı toplam 400 çadırla karşılandı. - MANİSA

Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

YORUMLAR
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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Manisa, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika


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