Manisa'da depremde hasar gören ilçe belediyesi binası boşaltılıyor - Son Dakika
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Manisa'da depremde hasar gören ilçe belediyesi binası boşaltılıyor

6 saat önce

Manisa'da son dönemde yaşanan depremlerin ardından hasar gören ve tahliye kararı verilen Kırkağaç Belediyesi hizmet binası boşaltılıyor.

Manisa'da depremde hasar gören ilçe belediyesi binası boşaltılıyor, System.String[]

Manisa'da son dönemde yaşanan depremlerin ardından hasar gören ve tahliye kararı verilen Kırkağaç Belediyesi hizmet binası boşaltılıyor.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986 yılında yapılan binanın 2009'da yapılan testlerde beton değerinin düşük olduğu ve depreme dayanıksız olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Binanın güçlendirme ile kurtarılamayacağı yönündeki raporun ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yeni hizmet binası için görüşmelere başladıklarını kaydeden Gedüz, şöyle konuştu:

"Yeni bina yapılana kadar beklemeye karar vermiştik. Ancak son depremlerde binadaki çatlakların sayısı arttı. Dün itibarıyla bodrum katındaki çatlağın büyüklüğü bizi korkuttu. Valimiz ile görüşerek binayı bugün itibarıyla boşaltmaya kararı aldık. Manisa İl Çevre ve Şehirlik uzmanları ile de görüştük. Kapalı pazar yeri içindeki düğün salonu binasına taşınmaya başladık. Bundan sonra hizmetimize orada devam edeceğiz."

Fethi Yaşar, Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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