Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi - Son Dakika

Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi

7 saat önce

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi.

Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi, System.String[]

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, dün saat 19.09'da, merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, Karakurt Mahallesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Depremin ardından 4.3 ve 3.8 başta olmak üzere, bölgede yaklaşık 200 artçı sarsıntı yaşandı. Deprem sebebiyle vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, birçoğu geceyi AFAD çadırlarında ve konteynerlerde geçirdi. Bölgeye gelen Kızılay ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

DEPREM NAMAZDA YAKALADI

Gece boyunca korkudan uyuyamadıklarını belirten Emine Özkan (60), gece boyunca dua ettiklerini söyledi. Özkan, "Namaz kıldığım sırada deprem oldu. Namazı yarıda bıraktım. Allah bir daha yaşatmasın. Kuvvetli şekilde sallandık. Çok korktuk" dedi.

İlçede yaşanan depremler nedeniyle bir süredir çadırda kaldıklarını belirten Recep Duran (55), "Dün evimize dönmüştük. Ancak, akşam bir deprem daha olunca, panikle evi terk etmek zorunda kaldık. Çocuklarımı, Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yolladım. Sabaha kadar da kahvede oturduk. Artçı sarsıntılar gece boyunca sürdü. Deprem sırasında camideydim ve dua edemeden çıktım. Eşim, panikle balkondan atlayarak, kurtulmak istemiş. Neyse ki çocuklar tutmuş" dedi.

Mahalle sakinlerinden Refika Top (60) ise yaşadıklarını, "Akşam namazı kıldığım sırada depreme yakalandım. Ne yapacağımızı bilemedik. Evlerimizde tekrar hasar oluştu. Bir aydır kötü durumdayız. Elimizden gelen hiçbir şey yok. Özellikle çocuklar çok korkuyor" diye anlattı.

Karakurt'ta 30 Ocak'ta 4 büyüklüğünde, 2 Şubat'ta da 4.4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.


Kırkağaç, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Manisa'daki depremler hakkında açıklama Açıklaması Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:20:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]