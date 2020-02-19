Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi (2) - Son Dakika

'KOYUNLARIM DEPREMDEN 5 SANİYE ÖNCE SAĞA SOLA KAÇIŞTI'

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, sadece insanları değil hayvanları da korkuttu. 15 yıldır Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi'nde besicilik işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Güngör, ahırındaki koyunlarını cep telefonuyla görüntülerken, 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem öncesinde hayvanlarının panik halinde hareket etmesine ve yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen Güngör, tepki vermelerinden 5 saniye sonra ise deprem olduğunu anlattı. İbrahim Güngör, hayvanlarının 22 Ocak'tan bu yana yaşanan bazı depremler öncesinde de benzer hareketlerde bulunduğunu ancak yalnızca bu son depremi kayıt altına alabildiğini belirtti.

Güngör, "Akşam koyunlarımı otlatmaktan getirdim. Yavru kuzular da vardı. Hatıra olsun diye video çekmek istedim. Kayda girdikten sonra koyunlarımda anlam veremediğim bir hareketlilik gördüm. Yüksek ses çıkararak sağa sola kaçtılar. 5 saniye sonrada deprem oldu. Bu hareketler daha öncede oluyordu. Koyunlar resmen depremden önce haber verdi. Ama onu anlayabilmek meseleydi. 5 saniye sonra anlayabildik. 22 Ocak'ta meydana gelen deprem öncesinde de aynı böyleydiler. Köpeklerim var onlard a aynı bu şekilde resmen depremin habercisi gibi" dedi.

'HAYVANLAR HİSSEDER'

Veteriner Fatih Yalçın ise, "Yaşanan depremler hayvanları da tedirgin etmektedir. Hayvanlar depremi olmadan önce hisseder tezimizi, İbrahim Güngör tarafından çekilen bu videoyla bir kez daha kanıtladık. Evlerimizde baktığımız hayvanların, dışarıda yaşayan hayvanların her birinin kuvvetli derecede hisleri var. Kuşların olası bir depremden önce öttüklerini, kedi ve köpeklerin tedirgin olup sağa sola koşturduklarını, dün şahit olduğumuz koyunların yüksek ses çıkararak sağa sola kaçıştıklarını biz hep söylüyorduk. Bunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Hayvanlar bizim göremediklerimizi görürler, bizim duyamadıklarımızı duyarlar, bizim hissedemediğimiz kokuları hissederler. İnsanların dahi tedirgin olduğunu hissederler. İnsanların yaşadığı tüm hisleri hatta daha da fazlasını hayvanlar hisseder" dedi.

GÜVERCİNLER KULUÇKAYA YATAMIYOR

Depremin hayvanları etkilediği bir diğer olay da dikkati çekti. 10 yaşından bu yana güvercin besleyen Fevzi Özkan (61), son 1 aydır güvercinlerin stresten dolayı kuluçkaya yatamadıklarını söyledi. Dün deprem sebebiyle hayvanlarının telef olduğunu belirten Özkan, "Hayatım boyunca böyle bir deprem fırtınası görmedim. Kümesimde yaklaşık 150 güvercin bulunuyor. Dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sebebiyle onların içinde olduğu kümes de parçalandı. Dün akşam meydana gelen depremde kasaların devrilmesi sebebiyle 20'ye yakın hayvan telef oldu. Güvercinler deprem stresi yaşıyor. Stresten dolayı yavruya ve yumurtaya yatamıyorlar. Böyle olunca, küçük yavrular da ölüyor. Sadece insanlar değil, hayvanlar da depremden çok etkilendi. 5.2 büyüklüğündeki depremde neredeyse tüm hayvanlar feryat etti. Depremi, bizden daha iyi hissettiklerini düşünüyorum. Kümese girdiğimde telef olan hayvanları görünce çok üzüldüm" dedi.

Depremden önce hayvanların huzursuzlaştığını savunan Mustafa Özkan (32) ise, "Güvercinlerimiz depremden önce inanılmaz şekilde huzursuz oldu. Köpeğimiz zaten hiç durmadı. Depremin oluş sırasında hayvanlar bağırıyor. Depremde çok şükür can kaybı yaşanmadı. Hayvanlarımız evladımız gibi. Bazıları telef oldu. Yumurtadan çıkıyorlar, tüyleniyorlar, yeri geliyor donan yavruyu kalorifer peteğinin üzerine koyarak hayata döndürüyoruz. Bu kadar emek verince insan ister istemez üzülüyor" diye konuştu.