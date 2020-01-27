Manisa'da depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, hasar gören mahallelerdeki evlerde onarım ve yıkım çalışmaları başladı.

Depremden etkilenen Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerine bağlı mahallelerdeki binalarda belirlenen hasarın boyutuna göre yıkım ya da onarım çalışması yapılıyor.

Ağır hasar nedeniyle yıkımına karar verilen ve 1979'da inşa edilen Akhisar ilçesindeki Karabörklü Camisi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

"Devletimiz büyük ve yeni bir cami inşa edebilir"

Çalışmaları takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabörklü ve Alifakı camilerinin acil yıkılması gereken yapılar olarak kendilerine bildirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumartesi günü ekiplerimiz Kırkağaç ilçesindeki Alifakı Camisi'nin minaresinin yıkım işlemini gerçekleştirdi. 42 metre yüksekliğinde ve etrafında evlerin bulunduğu minare, ekiplerimizin dikkatli çalışmasıyla yıkıldı. Bugün de gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ağır hasarlı olan Akhisar ilçemizdeki Karabörklü Camisi ve minaresinin yıkım çalışmasını gerçekleştirdik. Devletimiz büyük ve yeni bir cami inşa edebilir."

Karabörklü Mahallesi Muhtarı Muammer Emre, depremin ardından devletin ne kadar güçlü olduğunu gördüklerini kaydederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de mahallemizi ziyaret ettiğinde, hasar gören caminin yıkılma talimatını vermişti. Bugün gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkım işlemi yapıldı." diye konuştu.