Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu - Son Dakika

Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu

22.03.2021 21:33
Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, psikolojik sorunları olan annesi Nevin G.'ye (52) ulaşamayan oğlu polisten yardım istedi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, psikolojik sorunları olan annesi Nevin G.'ye (52) ulaşamayan oğlu polisten yardım istedi. İtfaiye görevlisi tarafından balkondan girilen evde çok sayıda depresyon hapı içmesi sonucu baygınlık geçirdiği belirlenen Nevin G., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Nişancıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Nevin G. kendini eve hapsetti. Annesine ulaşamayan oğlu durumdan şüphelince sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, Nevin G.'nin kapıyı açmaması üzerine, itfaiyeden yardım istedi. Merdiven aracılığıyla balkondan eve giren ekipler Nevin G.'yi yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nevin G., Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde yapılan incelemede Nevin G. çok sayıda depresyon hapı içtiği belirlendi.

Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu

Şehzadeler, Depresyon, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! Ünlü sporcuya 'bırak gel' çağrısı Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı WhatsApp sesli mesajlara oynatma hızı özelliği getiriyor AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak
Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır         
21:34
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz         
20:54
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda         
20:25
Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti         
19:38
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir         
19:15
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 21:47:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei