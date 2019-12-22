Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı

6 saat önce

Beşiktaş derbisinin ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı, System.String[]

Beşiktaş derbisinin ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçından sonra sokakta ika takım taraftarı arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sıra sında R.K. ve H.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis, yaralıların ifadelerine başvurdu.


Cumhuriyet Mahallesi, Beşiktaş, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
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