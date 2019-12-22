Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı - Son Dakika

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Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı
6 saat önce
Beşiktaş derbisinin ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
Beşiktaş derbisinin ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçından sonra sokakta ika takım taraftarı arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sıra sında R.K. ve H.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis, yaralıların ifadelerine başvurdu.
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