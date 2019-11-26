Manisa'da dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kurumuş dere yatağında kolu koparılmış ve yüzü tanınmaz haldeki erkek cesedinin Afganistan vatandaşı Mojıbullah Azizi olduğu belirlendi.



Dün öğle saatlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesindeki dere yatağında bulunan cesedin kimlik tespiti tamamlandı. Sağ kolu koparılmış ve yüzü parçalanmış şekilde bulunan cesedin Afganistan vatandaşı Mojıbullah Azizi (28) olduğu belirlendi. Azizi'ye ait cesedin işkence görüp öldürüldükten sonra dere yatağına atıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.



Olayın geçmişi



Olay, 25 Kasım 2019'da Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal olan bölgede gezen kişiler tarafından dere yatağında hareketsiz yatan bir şahıs görüldü. Durumu jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede şahsın ölü olduğu belirlendi.



Öte yandan, 35-40 yaşlarında olduğu belirlenen cesedin sağ kolunun koparılmış ve yüzünün parçalanmış olduğu tespit edildi. - MANİSA