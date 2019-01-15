Son Dakika Haberleri: Manisa'da Dere Yatağında Ceset Bulundu

Manisa'da Dere Yatağında Ceset Bulundu

1 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dere yatağındaki toprak yığınında zihinsel engelli bir kişiye ait ceset bulundu.

Manisa'da Dere Yatağında Ceset Bulundu, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dere yatağındaki toprak yığınında zihinsel engelli bir kişiye ait ceset bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıdolma Mahallesi Değirmen Başı mevkisinde dere ortasında birikmiş toprak yığını üzerinde erkek cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Olay yerindeki incelemede, cesedin Dolmadeğirmen Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Zekeriya Akyol'a (31) ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akyol'un ailesinin kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Ailenin, Akyol'un geçmişte de evden ayrılarak dönmemesi nedeniyle ihbarda bulunmadığı öne sürüldü.

Jandarma ekipleri, Akyol'un bölgede etkili olan sağanak sonrası derede oluşan taşkına kapılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:26 Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel
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