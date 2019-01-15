Manisa'da Dere Yatağında Ceset Bulundu
1 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dere yatağındaki toprak yığınında zihinsel engelli bir kişiye ait ceset bulundu.
Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde, dere yatağındaki toprak yığınında zihinsel engelli bir kişiye ait ceset bulundu.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Aşağıdolma Mahallesi Değirmen Başı mevkisinde dere ortasında birikmiş toprak yığını üzerinde erkek cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Olay yerindeki incelemede, cesedin Dolmadeğirmen Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Zekeriya Akyol'a (31) ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Akyol'un ailesinin kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Ailenin, Akyol'un geçmişte de evden ayrılarak dönmemesi nedeniyle ihbarda bulunmadığı öne sürüldü.
Jandarma ekipleri, Akyol'un bölgede etkili olan sağanak sonrası derede oluşan taşkına kapılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:26 Kaynak: AA
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