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Manisa'da dere yatağında ceset bulundu

7 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.

Manisa'da dere yatağında ceset bulundu, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Karaağaçlı Mahallesi'ndeki dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 35-40 yaşlarında bir erkek olduğu ve sağ kolunun olmadığı, yüzünde de darp izlerinin bulunduğu belirlendi.

Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karaağaçlı, Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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