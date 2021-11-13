Devrilen hafif ticari araçtaki yolcu yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki yolcu tedavi altına alındı.
Manisa- Turgutlu kara yolu üzerinde, Fehmi Narli İdaresindeki 45 PA 0174 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yolcu koltuğunda bulunan yaralı Rabia Narli sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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