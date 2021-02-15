Manisa'da devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Gördes-Akhisar yolunda ise İ.U. (28) idaresindeki 45 AEN 269 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü M.C. ile eşi H.C. (50) sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, M.C'nin (53) kullandığı 35 AS 5924 plakalı otomobil, Akhisar-Sazoba Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Manisa 'nın Akhisar ve Gördes ilçelerinde devrilen otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

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