Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mandallı Mahallesi'nde engebeli arazide yol çalışması yapan belediye personeli E.A'nın (54) kullandığı 45 AB 2016 plakalı kepçe, kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika