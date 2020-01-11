Manisa'da devrilen kamyonetin altına kalan kadın öldü - Son Dakika
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Manisa'da devrilen kamyonetin altına kalan kadın öldü

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Manisa'da devrilen kamyonetin altına kalan kadın öldü, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 45 F 0082 plakalı odun yüklü kamyonet, Çiftlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada kamyonetten atlamaya çalışan sürücünün eşi Ş.K, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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