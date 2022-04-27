Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

27.04.2022 10:34
Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde refüjü geçip devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde refüjü geçip devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolu Sandal Mahallesi Kavşağı yakınlarında, M.C.K'nin (25) kullandığı 06 CFY 990 plakalı kamyonet, refüjü aşıp yolun karşısında devrildi. Kazada sürücü M.C.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Manisa'nın efeleri 2. Lig yolunda Manisa'nın efeleri 2. Lig yolunda

Kamyonet, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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