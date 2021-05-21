Manisa'da devrilen kargo kamyonun sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir- Uşak karayolu Kavacık rampasında Kamil Terhan'ın kullandığı 06 ED 2009 plakalı kargo kamyonu, kontrolden çıkarak devrildikten ve sürüklenerek karşı şeride geçti.

Manisa 'nın Kula ilçesinde bir kargo kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi.

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