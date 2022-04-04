Manisa'da devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

04.04.2022 22:51
Manisa'da devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

H.G'nin (33) kullandığı 45 DK 268 plakalı otomobil, Akhisar- Soma kara yolu Bakır Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından araçta bulunan H.G. (30), M.G. (20) Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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