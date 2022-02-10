Manisa'da devrilen otomobilde 2 öğretmen yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özge Gürleyik Koç'un (30) kullandığı 44 PD 601 plakalı otomobil, Halitpaşa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin bahçesine devrilerek ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, Alibeyli İlkokulu'nda öğretmen olan sürücü Özge Gürleyik Koç ile yanındaki meslektaşı Merdiye Borazan (29) yaralandı.
Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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