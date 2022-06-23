Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

23.06.2022 22:29
Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Sezer'in kullandığı, 45 AGY 643 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Sezer ve araçta bulunan Mehmet Tunç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mehmet Sezer, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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