Manisa'da devrilen otomobildeki iki kadın yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahar Yılmaz'ın kullandığı 45 UK 708 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'na girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Devrildikten sonra bir süre sürüklenen otomobil, Adnan Alış'ın idaresindeki 45 UA 0685 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada sürücü Yılmaz ile yanındaki Zeynep Çetin yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Yılmaz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Hastaneye sevkedilen yaralılardan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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