Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

05.06.2022 18:41
Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'da AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Özoral, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Manisa'da AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Özoral, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Mert Özoral'ın (21) kullandığı 35 ZV 0048 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi Manisa Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özoral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Özoral'ın vefatı nedeniyle AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de taziye mesajları yayımladı.

Özoral'ın cenazesi, ikindi vakti Muradiye Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Muradiye Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Özoral'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ile partililer katıldı.

Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Kaynak: AA

Yunusemre, Hisarcık, gençlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

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