AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Özoral'ın vefatı nedeniyle AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de taziye mesajları yayımladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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