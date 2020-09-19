Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alperen A.'nın (20) kullandığı 06 VNK 44 plakalı otomobil, Turgutlu - Manisa kara yolu Nif Çayı Köprüsü yakınında kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Alperen A., sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:51 - Kaynak: AA
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