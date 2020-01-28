Manisa'da devrilen tır, uygulama noktasındaki otomobillere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kazada A.A. ile ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yaralandı.

Devrildikten sonra sürüklenen tır, karşı şeritte bulunan polis uygulama noktasındaki üç otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 20 BLB 36 plakalı tır, Manisa- Turgutlu kara yolunun 6'ncı kilometresinde kontrolden çıkarak yolda bulunan refüje çarpıp devrildi.

Manisa 'da tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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