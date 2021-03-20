Manisa'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesindeki tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Uşak yönüne giden Mehmet Taş istikametindeki 33 CNC 86 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptıktan sonra yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü Taş ile yanındaki Hasan Taş olay yerine gelen ekipler tarafından Salihli ve Kula devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından tekrar açıldı.
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