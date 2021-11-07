Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alaşehir-Kiraz yolu üzeri Delemenler mevkiinde Fuat Demir (30) idaresindeki 63 L 0408 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etrafa saçılan samanları temizlemek için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika