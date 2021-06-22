Manisa'da devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yoldan çıkarak devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı.
Karaköy Mahallesi'nde kiraz bahçesinden dönen M.M.'nin (59) kullandığı traktör, yoldan çıkarak eğimli arazide devrildi.
Kazada sürücü ile traktörün römorkundaki 4 kadın yaralandı.
Jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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