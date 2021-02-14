Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, sıkıştığı yerden çıkardıkları Şahan'ı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hacıköseli Mahallesi'nde yangın sonrasında iyileştirme çalışması yapılan ormanlık alanda Gökhan Şahan'ın idaresindeki 37 FD 586 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

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