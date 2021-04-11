Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Gördes ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İsmail Kapar (61) yönetimindeki 45 RP 644 plakalı traktör, sürücüsünün Dalkara Mahallesi Bayatalanı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkların kontrolde traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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