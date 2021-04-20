Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

H.Ç. (60), Uluderbent Mahallesi Bahçedere mevkisindeki tarlasını sürdüğü sırada kullandığı traktör devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edildi.

H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.