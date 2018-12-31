Manisa'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
8 dakika önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Üzeyir Adak'ın (51) kullandığı 45 HA 7470 plakalı traktör, Akçeşme mevkisi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Adak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:56 Kaynak: AA
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