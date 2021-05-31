Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:25
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Bekir Baykuş'un (74) kullandığı 45 PA 332 plakalı traktör, Kırkağaç-Gelenbe Mahallesi yolunun Onbeştonluk mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan sürücünün cenazesi, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Kaynak: AA
Kırkağaç, Gelenbe, Traktör, Manisa, Güncel, Son Dakika
YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika Haberleri
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
11:16 Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Son Dakika Güncel Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika