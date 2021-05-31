Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Bekir Baykuş'un (74) kullandığı 45 PA 332 plakalı traktör, Kırkağaç-Gelenbe Mahallesi yolunun Onbeştonluk mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan sürücünün cenazesi, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası
Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi