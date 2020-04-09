Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
6 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Halis Güler (81) yönetimindeki 60 DA 047 plakalı traktör, Durasıllı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Beylikli Mahallesi'nde ikamet eden Güler'in tarladan döndüğü öğrenildi.
Güler'in cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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