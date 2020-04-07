Son Dakika › Güncel › Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, oğlu yaralandı
6 saat önce
Manisa'nın Gördes ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba öldü, yanındaki oğlu yaralandı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba öldü, yanındaki oğlu yaralandı.
Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Çoban (69), oğlu Mehmet Çoban ile sabah saatlerinde tarlalarına gitmek için plakası öğrenilemeyen traktörle yola çıktı.
Dedebaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan baba İbrahim Çoban, olay yerinde öldü.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:30 Kaynak: AA
Son Dakika Kastamonu'da dehşet...Tartıştığı komşusunun eşini öldürdükten sonra intihar etti Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında