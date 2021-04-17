Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Burada yapılan müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralanan Memiş Ünlü, haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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