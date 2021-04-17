Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 65 yaşındaki Memiş Ünlü tedavi altına alındı.
Danışmentler Mahallesi'nde arazi yolunda ilerleyen Ünlü yönetimindeki 45 PF 637 plakalı traktör devrildi.
Yaralanan Memiş Ünlü, haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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