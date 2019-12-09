Son Dakika Haberleri: Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

6 saat önce

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, System.String[]

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


Olay, Yunuslar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyitali Selman (62) kendisine ait 64 DZ 784 plakalı traktörü araziye odun kesmeye gitti. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alamayan yakınları Selman'ı aramaya çıktı. Ormanlık alanda devrilmiş traktörü gören yakınları durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Selman, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Gölmarmara, Yunuslar, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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