Son Dakika Haberleri: Manisa'da Devrilen Vincin Operatörü Öldü

Manisa'da Devrilen Vincin Operatörü Öldü

27 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.

Manisa'da Devrilen Vincin Operatörü Öldü, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.

Soğukyurt Mahallesi'nde özel firmaya ait jeotermal enerji santrali sahasında Özgür Özkul'un (33) kullandığı vinç devrildi.

Vinçte sıkışarak yaşamını yitiren Özkul'un cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak otopsiye gönderildi.

Özkul'un yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06 Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel
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