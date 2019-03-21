Manisa'da Devrilen Vincin Operatörü Öldü
27 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.
Soğukyurt Mahallesi'nde özel firmaya ait jeotermal enerji santrali sahasında Özgür Özkul'un (33) kullandığı vinç devrildi.
Vinçte sıkışarak yaşamını yitiren Özkul'un cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak otopsiye gönderildi.
Özkul'un yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06 Kaynak: AA
İstismara Uğradığını Söyleyen Survivor Yarışmacısı Ecem Karaağaç'tan İlk Açıklama: Olayın Aslı Bu Değil Mağdur Edildim
Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler
Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek
4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek