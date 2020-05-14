Manisa'da dilenci operasyonu - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmadı. Dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konulurken aynı zamanda cezai işlem de uygulandı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı gelmesi dolayısıyla sayılarında özellikle artış gösteren dilencilere yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların dini duygularını istismar eden bu kişilere prim verilmemesi gerektiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Vatandaşlarımızın fitre ve zekatlarını duygu sömürücülerine kaptırmamaları, daha hassas davranmaları konusunda rica ediyoruz. Uygulama esnasında dilencilik yapan şahıslara ceza-i işlem uygulanmakta ve üzerinden çıkan paraların mülkiyeti kamuya geçilmektedir. Çalışmalarımızın aralıksız olarak devam edeceğini belirtiyor, Ramazan ayının tüm İslam alemine ve Manisa'mıza hayırlara vesile olmasını temenni ederek, sağlıklı günler diliyoruz" dedi. - MANİSA