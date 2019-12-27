Manisa'da dilenci ve seyyar operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da dilenci ve seyyar operasyonu - Son Dakika

Manisa'da dilenci ve seyyar operasyonu

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle seyyar, dilenci ve kağıt toplayıcılara yönelik uygulama yaptı.

Manisa'da dilenci ve seyyar operasyonu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle seyyar, dilenci ve kağıt toplayıcılara yönelik uygulama yaptı. Yılbaşı öncesi başta esnaf olmak üzere, vatandaşların huzur ve güveni için uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, yakalanan dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığını söyledi.


Yaklaşan yeni yıl öncesi kayıtlı esnafın haklarını korumak, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle şehir merkezinde seyyar satıcılar, dilenciler ve kağıt toplayıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Trafiği tehlikeye sokan, kaldırımları işgal eden ve kayıtlı çalışan esnafın işlerine engel olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dilenci de haklarında işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Esnafın ve vatandaşların huzur ve güveni için çalışmaya devam edeceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, yakalanan dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığını söyledi. - MANİSA

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim
Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
20:57 Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı - Son Dakika Haber
20:45 Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı - Son Dakika Haber
20:42 Yerli otomobile Davutoğlu'ndan tebrik, İmamoğlu'ndan 'güçlü sipariş' mesajı - Son Dakika Haber
20:40 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika Haber
20:40 Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika Haber
20:04 Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika Haber
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da dilenci ve seyyar operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]