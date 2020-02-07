Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü - Son Dakika

Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü

6 saat önce

Manisa'da aracı seyir halindeyken kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü, System.String[]

Manisa'da aracı seyir halindeyken kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, 20 SF 670 plakalı kamyonun sürücüsü Münir Çakmak (51), aracı seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Bu esnada kamyon, bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi. 112 Acil Sağlık ekibince, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çakmak, kurtarılamadı.

Münir Çakmak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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