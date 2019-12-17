Manisa'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, hafif ticari araçla çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, hafif ticari araçla çarpıştı: 8 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Manisa'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, hafif ticari araçla çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetin D. yönetimindeki 35 KG 838 plakalı hafif ticari araç ile Furkan Can K.'nin yönetimindeki 45 J 6211 plakalı diyaliz hastalarını taşıyan servis minibüsü, Gediz Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ve minibüste bulunan 6 diyaliz hastası yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Manisa Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanes'ne sevk etti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Furkan Can, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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