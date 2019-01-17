Manisa'da Doktora Şiddeti Protesto
1 saat önce
Manisa Tabip Odası üyeleri, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun hasta yakını tarafından darbedilmesini protesto etti.
Manisa
Tabip Odası üyeleri, Turgutlu Devlet Hastanesi
'nde görevli bir doktorun hasta yakını tarafından darbedilmesini protesto etti.
Turgutlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Manisa Tabip Odası Başkanı Sahut Duran, meslektaşlarının hayati tehlikesinin söz konusu olduğunu ve yakın izlem altında tutulduğunu bildirdi.
Ülke genelinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini belirten Duran, sağlık alanında yaşanan her şiddet olayının sağlık hizmetlerini aksatmakta olduğunu ve sağlık çalışanlarıyla halkın arasını açtığını ifade etti.
Sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik yasaların caydırıcı olmadığını iddia eden Duran, şöyle konuştu:
"Ülke genelinde, sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmektedir. Sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik meslek örgütümüzün ve sağlık sendikalarının talep ettiği caydırıcı yasalar çıkarılamamıştır. Yapılan yasal düzenlemeler ise beklentileri karşılamaktan uzaktır. Meslektaşımıza acil şifalar dilerken, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması istiyoruz. Meslektaşımızın her zaman destekçisi olacağımızı ve tüm hukuksal sürecin müdahili ve takipçisi olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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