Son Dakika Haberleri: Manisa'da Dolandırıcılık İddiası

Manisa'da Dolandırıcılık İddiası

3 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kuyumcu hakkında vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Manisa'da Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kuyumcu hakkında vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Kuyumcuda para ve altınları bulunduğunu ileri süren vatandaşlar, Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan O.F'nin 3 gündür iş yerini açmadığını ve kendisine ulaşılamadığını belirterek durumu polise bildirdi.

Kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri, O.F'ye ulaşamadı.

O.F'ye nakit ve altın olmak üzere 20 milyon lira verdiklerini iddia eden vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polis, O.F'nin bulunması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:23 Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel
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