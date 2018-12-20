Manisa'da Dolandırıcılık İddiası

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Bir Harf Yüzünden Emekli Olamayan Talihsiz Kadın, 7 Yıl Sonra Mutlu Sona Ulaştı

Bakan Albayrak, Ekonomik Sıkıntıdan Dolayı Hazine'ye Bağış Yapan 81 Vatandaşa Özel Bir Şilt Hediye Etti