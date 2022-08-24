Manisa'da dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Manisa'da dolu ve sağanak etkili oldu

24.08.2022 17:22
Manisa'da dolu ve sağanak etkili oldu

MANİSA'da dolu ile karışık yağan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

MANİSA'da dolu ile karışık yağan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından bugün için dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de saat 15.00 sıralarında yağış başladı. Dolu ile karışık yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Manisa- Menemen kara yolunda sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.  Bir esnafın çöpler nedeniyle tıkanan mazgalı eliyle açmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.


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Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika

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