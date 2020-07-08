Manisa'da dolu ve fırtına bağlara zarar verdi - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki gündür etkili olan dolu ve fırtına, üzüm bağlarında zarara neden oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı.

Kaymakam Ali Arıkan ve Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen bölgede incelemeler yaptı, çiftçilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Ülgen, çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, "Sarıgöl'de doludan ve fırtınadan zarar gören üreticilerimizin borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz. Özellikle Ahmetağa Mahallesi'nde üzüm bağları olduğu gibi fırtınadan devrildi. Diğer alanlarda da dolu zararımız var. Zarar belirleme çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.