Dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu, Saruhanlı, Kırkağaç ve Gördes ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Kısa süre etkili olan doluya hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Bazı ilçe sakinleri araçlarını korumak için battaniye ve karton kutularla önlem almaya çalışırken, dolu araçlara zarar vermedi.

Yağış nedeniyle ilçedeki ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. İzmir- Ankara kara yolunda sürücüler görüş mesafesi düştüğü için araçlarını yol kenarlarına çekip yağışın durmasını bekledi.

Albayrak, İstasyonaltı, Bozkurt ve Selvilitepe mahallelerinde şiddetli yağış, su birikintilerine ve rögarların taşmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar rögarların önüne biriken çöpleri temizlemeye çalıştı.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Saruhanlı, Kırkağaç ve Gördes ilçelerinde de kırsal mahallelerde etkili olan dolunun tarım arazilerinde hasara neden olduğu öğrenildi.