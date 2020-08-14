Manisa'da domatesler tarlada kaldı - Son Dakika

Manisa'da domatesler tarlada kaldı

Manisa'da ve Türkiye genelinde salça fabrikaları domatesi imzaladıkları sözleşmenin altında almaya başlayınca üreticiler perişan oldu.

Manisa'da domatesler tarlada kaldı, System.String[]

Manisa'da ve Türkiye genelinde salça fabrikaları domatesi imzaladıkları sözleşmenin altında almaya başlayınca üreticiler perişan oldu. Hem hastalığın, hem de hava şartlarının vurduğu domatesler fiyatlarınında da düşmesiyle birlikle tarlada kaldı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ da üreticileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Bu sene birçok bölgede aynı anda hasadına başlanan salçalık domateste yaşanan arz fazlası üreticiyi de mağdur etti. Sezon öncesi salça fabrikaları ile 50-55 kuruş arasında imzalayan domates üreticileri fabrikaların 30-35 kuruş arasında alım yapması sonrası zor duruma düştü.

İlçedeki domates tarlalarını ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Bu sene yaşanan domates fiyatlarında üreticimiz çok mağduriyet yaşamakta. Fiyatların düşük olması nedeniyle domateslerin birçoğu tarlada çürümekte, telef oluyor. Fabrikalar fiyatları 30-35 kuruşa çekti. Üreticimiz bu durumda mağdur oluyor. Bu fiyatlar 5 sene önceki fiyatlar. Tamamen maliyetin altında bir fiyattır. Tüm salça fabrikalarına buradan seslenmek istiyoruz. Her zaman üreticiye ihtiyaçları var. Üretici olmazsa salça fabrikaları bu kadar çalışmaz. Bu yüzden fiyatları tekrardan makul seviyelere çekmelerini tüm fabrikalardan talep ediyoruz. Çiftçiyi bu zor durumdan kurtarmamız lazım. Bu durum yakın çevrelerin hepsinde geçerlidir" dedi.

Vatandaşları domates tüketmeye davet etti

Pazara çekilen domateslerin 70-80 kuruş olduğunu açıklayan Altındağ, fakat pazarda çok yoğun bir şekilde alım yapılamadığını söyledi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Altındağ, "Evinde salça, şişe domates, kurutma yani ne yapabiliyorsa tüketimini biraz daha artırarak bu domateslerin tarlada çürümesini önlemelidir. Vatandaşlarımızı domates tüketmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Tüm dünyanın korona virüs ile mücadele etmeye devam ettiğini vurgulayan Altındağ, virüs döneminde rafların boş kalmaması için çiftçilerin elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini ve çalışmaya devam ettiğini belirtti. Altındağ, "Bu çalışmanın karşılığı, alın teri, çocuğunun rızkı temin edilmesi için mutlaka Bakanlığımız bu işe bir an önce müdahale edip, bu işin normale dönmesi gerekir. Üreticimizin para kazanması lazım. Cumhurbaşkanımız ekilmeyen bir karış toprak kalmayacak dedi. Üreticimizi sözünü yerine getirerek her tarafta üretim yaptı. Ancak bugün zor durumda. Onun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerden üreticilerimiz için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Geçmişte belediyelerin tanzim satışı yaparak üreticilerin ürünlerini halka satarak destek olduğunu belirten Altındağ, "Belediyelerimiz tekrar tanzim satışlarını tekrar devreye sokabilir. Üreticimizin tam ihtiyaç olduğu zaman burada devreye girerse hem üreticimiz kazanmış olacak, hem de israfımız önlenmiş olacak. Yoksa bu şekilde giderse hem üreticimiz kaybedecek, hem de milli servetimiz kaybolacak. Ürünler çürüyüp gidecek. Bugün domatesler hastalıktan, hava şartlarından dolayı hem verim, hem de rekoltemiz düştü. Bir an önce üreticiye destek verilmesini istiyoruz" dedi. - MANİSA

Altındağ, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 23:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da domatesler tarlada kaldı - Son Dakika Ekonomi
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