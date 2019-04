Manisa'da Drone Eğitimi 7. Kez Düzenlendi

Manisa'da görüntü ve fotoğraf çekimlerinde çağa ayak uydurulması ve yasal ehliyetli kullanıcı olunması amacıyla 7. kez düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) ev sahipliğinde yapıldı.

MAGİAD, Manisa'da 7. kez düzenlenen İHA eğitimine ev sahipliği yaptı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Sapmaz Havacılık tarafından düzenlenen eğitimlerde 10 kişi eğitimleri tamamlayarak ehliyet sahibi oldu. Sapmaz Havacılık Eğitimcisi Özgür Sekbanoğlu, eğitim hakkında bilgiler vererek, dronelerin günümüzde hayatın her alanında kullanılmaya başladığını ve her geçen gün kullanım ağının genişlediğine dikkati çekti.



Eğitimlerin Manisa'da açılmasında öncülük eden emekli gazeteci Turgay Duyar, "Manisa merkez ve Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen 7 eğitimde yaklaşık 100 kişiyi belge sahibi yaptık. İHA eğitimlerimde ülkeye örnek bir il olduk. Manisa'da drone sahipleri bilinçli bir şekilde uçuş yapmalarını sağlamaktan dolayı mutluyum" dedi.



Öte yandan Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Korkmaz ve MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı eğitimleri ziyaret ederek bilgi aldı. İHA'ların kullanıldığı alanlar hakkında eğitmenlerden bilgi alan Korkmaz, çağın gerekliliklerine uygun bir eğitimde MAGİAD'ın ev sahipliği yapmasından dolayı memnun olduğunu belirtti. Üyeleri için de böyle bir eğitim düzenlemeyi düşündüklerini söyleyen Ağırbaşlı, İHA'ların kullanım alanlarının her geçen gün arttığını belirtti.



3 gün süren eğitimin sonunda yapılan sınavda belge almaya hak kazanan kursiyerlere İHA ehliyet ve sertifikaları eğitimci Sekbanoğlu tarafından verildi. - MANİSA

