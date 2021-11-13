Manisa'da düğünde çıkan "yan baktın" kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Polis ekipleri, Aydın'ı bıçakladığı iddia edilen C.T'nin de aralarında olduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyüyen kavgada iki aile birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mehmet Ali Aydın (41) bıçakla yaralandı.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde "Neden yan baktın?" sözüyle başlayan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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