Üye Girişi
Manisa'da düğünde çıkan "yan baktın" kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Manisa'da düğünde çıkan "yan baktın" kavgasında 1 kişi öldü

13.11.2021 12:30
Manisa'da düğünde çıkan "yan baktın" kavgasında 1 kişi öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde "Neden yan baktın?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde "Neden yan baktın?" sözüyle başlayan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Albayrak Mahallesi'ndeki Dereli Sokak'ta dün akşam düğüne katılan 2 kişi arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen kavgada iki aile birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mehmet Ali Aydın (41) bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Aydın'ı bıçakladığı iddia edilen C.T'nin de aralarında olduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Turgutlu, Manisa, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da düğünde çıkan 'yan baktın' kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı 13:21 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular 13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor 12:45 Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi 12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı 12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Kırmızı Oda'nın yıldızı Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi ünlü çıktı 11:30 Kırmızı Oda'nın yıldızı Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi ünlü çıktı
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı 10:27 İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
13:28 Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:45 Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
12:21 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi
Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü         
13:29
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü         
13:20
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları         
12:40
Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak         
12:00
Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı         
11:20
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 13:37:41. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da düğünde çıkan "yan baktın" kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement