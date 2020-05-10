Manisa'da dumanlı papaz eriğinde sezon açıldı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesine özgü dumanlı papaz eriğinde hasadın başlamasıyla Turgutlu Sebze ve Meyve Haline erikler gelmeye başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretim faaliyetlerine izin verilen çiftçiler, Turgutlu Ovasında yetiştirilen "dumanlı papaz" eriğinin hasadına başladı.
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber erik bahçelerinde mesai yapan üreticiler, topladıkları erikleri ilçe haline götürdü.
Dumanlı papaz eriğinin Turgutlu'ya özgü bir tür olduğunu vurgulayan hal esnafı, sezonun başlamasıyla hale bin ton erik geldiğini belirtti.
Halde eriğin kilogramının halde 4 ila 6 lira arasında satışa sunulduğu belirtildi.