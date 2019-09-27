Manisa'da dumansız araçlar uygulaması

Manisa'da 109 sürücüye, aracında sigara içtiği için 16 bin 677 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Dumansız Araç Uygulaması-1" kapsamında Manisa'da muhtelif noktalarda 354 personelle denetim yapıldı.

Denetimlerde 109 sürücüye, araçta sigara içmekten toplam 16 bin 677 lira, 147 sürücüye de eksik belge bulundurmaktan toplam 89 bin 572 lira para cezası uygulandı.

Bin 127 aracın kontrol edildiği ve bin 686 kişinin sorgulandığı ve uygulamalarda, 54 araç trafikten men edildi.